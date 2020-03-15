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بحر يدعو لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

15 آذار / مارس 2020 12:01

غزة-الرأي

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التدخل العاجل لرفع الظلم على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية والإفراج عنهم.

وأعرب بحر  في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأحد، عن استهجانه واستنكاره الشديد لما يرد من أنباء حول محاكمة المملكة العربية السعودية للعشرات من الفلسطنييين بتهم غير جنائية وصفها بالباطلة.

وجاء ذلك خلال رسالة عاجلة وجهها بحر، صباح اليوم الاحد لرئيس مجلس الشورى السعودي، أكد فيها أن الشعب الفلسطيني يكن للمملكة العربية السعودية وشعبها كل حب وتقدير وامتنان.

وشدد بحر في رسالته على أن كل المساعدات والهبات التي جُمعت من داخل المملكة لنصرة الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، كانت تتم بعلم الحكومة السعودية، ويتم ارسالها بطريقة شرعية وعلنية، وتم انفاقها لأهداف انسانية بحتة في مقدمتها إغاثة للأسر الفقيرة وأهالي الشهداء والمعتقلين، الذين فقدوا معيلهم بسبب الاحتلال.

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