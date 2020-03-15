إصابة فلسطينيين بفيروس "كورونا" في اليونان

غزة – الرأي:

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان عن إصابة شخصين فلسطينيين (رجل وإمرأة) من المقيمين في اليونان، بفيروس "الكورونا COVID-19".

وقالت في بيان صحفي اليوم، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وهم الآن في حالة صحية جيدة ومستقرة وفي وضع الحجر المنزلي و قيد المتابعة الطبية.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع المصابين للمتابعة والاطمئنان عليهم، حيث تم إعلام ذويهم بإصابتهم.

وذكرت السفارة أنها أجرت التعقيم اللازم لمبنى السفارة وأنها أعلنت للمراجعين في حالة الضرورة القصوى الاتصال تلفونيا معها نظراً لإجراءات تقييد استقبال الزوار و المراجعين خلال هذه الفترة الحرج.