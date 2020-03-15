"محيسن" يتفقد صالة فلسطين للياقة البدنية بعد انتهاء تجهيزها

غزة- الرأي

تفقد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، صالة فلسطين للياقة البدنية بعد انتهاء تجهيزها، صباح اليوم الأحد، وأوضح وكيل الوزارة أن الصالة تمثل إنجازا جديدا للرياضة في محافظات غزة، ضمن مرافق استاد فلسطين، بعد تجهيزها بالأدوات الرياضية الحديثة والأجهزة المناسبة للرياضيين.

وأضاف محيسن، أن الوزارة أشرفت على تجهيز الصالة وتوفير الإجراءات المناسبة لتوفير أفضل الأجهزة الحديثة لتلبية رغبة الشباب والرياضيين.

وشكر الجهات الداعمة للمشروع وعلى رأسها الصندوق السعودي للتنمية، وأشاد بعمل طواقم الوزارة وخاصة الادارة العامة للمشاريع التي تابعت إنجاز الصالة.