اختيار المعلمة حماد ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين

غزة-الرأي-سامي جاد الله

اختارت منظمة المرأة في العلوم للعالم النامي (OWSD) المعلمة الدكتورة وفاء حماد من مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات بشمال غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين وذلك لأعمالها ومبادراتها وأبحاثها التربوية واللغوية، حيث الآن اصبحت ممثلة عن فلسطين في المنظمة من ضمن 60 شخصية على مستوى فلسطين.

وتمكنت الدكتورة من الوصول لهذا الأمر بعد تنفيذها عدة أعمال ومبادرات منها مبادرة "أنت مبدع.. وطن مبدع.. جميعنا مبدعون” في تعليم اللغة الإنجليزية.

حيث تقوم المبادرة على تسهيل تعليم الإنجليزية من خلال اتباع مختلف طرق التدريس والتركيز على الأقوال المأثورة وتطبيق استراتيجيات الأقوال المأثورة لتعلم اللغة الإنجليزية.

وألّفت المعلمة كتاباً بعنوان: “رؤية لتحفيز الطالبات ورفع المستوى التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية في مادة اللغة الإنجليزية” حيث يلامس الكتاب احتياج الطالبات ويثير اهتمامهن، ويزرع الأمل في نفوسهن وبات الكتاب مرجعاً مُلهماً للباحثين عن الإبداع في تعلم اللغة الإنجليزية.

و استطاعت المعلمة أن توظّف العديد من الاستراتيجيات التعليمية التي أحدثت فارقاً مهماً في تحفيز الطالبات نحو الإقبال على تعلم تلك اللغة، مثل استراتيجية المشاعر، واستراتيجية البطاقات، واستراتيجية التحفيز، والتي شكلت بمجملها منصات انطلاق نحو التغيير بالنسبة للطالبات، وفق ما أظهرته نتائج الفصل الدراسي السابق، ولا زال التقدم مستمراً…

كما فازت المعلمة وفاء حماد ببحث في جائزة التعاون الفلسطيني الكيبيكى ((Gaza and Québec على مستوى فلسطين والبحث بعنوان تحديات تعلم اللغة الانجليزية – مقارنة بين طلاب غزة ومقاطعة كيبيك فى كندا.

وتقوم بشكل دوري بنشر أبحاث ومقالات في مجلات دولية حيث نشرت خلال الفترة الأخيرة عدة مقالات للتحفيز نحو اللغة الإنجليزية وتعليمها في مجلات دولية في كل من ماليزيا وكندا والبحرين وقطر، كما عملت في مجالات تحكيم مقالات في اللغة الإنجليزية.

وعبّرت المعلمة وفاء حماد عن فخرها بالحصول على هذه الجائزة ورفع علم فلسطين عالياً رغم الاحتلال والحصار، مؤكدة أن هذا إنجاز لمدرستها والمديرية والوزارة التي ترعى وتشجع الإبداع.

يشار إلى أن المعلمة وفاء تحمل درجة الدكتوراه في مجال طرق تدريس لغة إنجليزية من ماليزيا.

يشار الى أن منظمة OWSD تمثل منتدى دولي لتوحيد العالمات البارزات من العالم النامي والمتقدم بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية و مقرها ايطاليا (OWSD) وهي واحدة من برامج اليونسكو. . كما تقدم OWSD التدريب البحثي والتطوير الوظيفي وفرص التواصل للعلماء من النساء في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.