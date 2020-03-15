"التنمية الاجتماعية" تلتقي وفدا من جمعية بسمة للثقافة والفنون

غزة-الرأي

التقى أ. لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في مكتبه امس وفداً من جمعية بسمة للثقافة والفنون ممثلًا برئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي والطاقم العامل بالجمعية ،فيما يتعلق ببرامج ومشاريع الوزارة في رام الله وضمن التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ، حيث تم بحث سبل التعاون والتباحث سوياً في مشروع العنف المبني علي النوع الاجتماعي .

وأكد المدهون انفتاح الوزارة على مؤسساتنا الوطنية في إطار رؤيتها لخدمة الأسر المهمشة والحد من ظاهرة العنف ضد النساء.



بدوره ،شكر الوفد الزائر الوزارة على برامجها المتنوعةو المقدمة للمواطنين معربا استعداد جمعيته للتعاون والتشبيك مع الوزارة لخدمة الشرائح الهشة والضعيفة في المجتمع.



واكد الطرفان ان مصلحة المواطن هي من أهم اولويات عمل الوزارة والمجتمع المدني.