"محيسن"يتفقد لجنة تقييم المشاريع الريادية

غزة-الرأي

أشاد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بما تبذله لجنة تقييم المشاريع الريادية، المقرر أن تمولها مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، واستمع محيسن خلال زيارته للجنة صباح اليوم الأحد، في مقر صندوق دعم الشباب، لتفاصيل العمل والمعايير التي تعتمدها اللجنة.

بدوره، أشار عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب إلى أن اللجنة استعانت بخبراء في مجالات المشاريع لتضمن الوصول إلى الأفكار المميزة التي تستحق التمويل والتشجيع.



وتابع محيسن عمل اللجنة خلال تقييم المشاريع التي تختص بالمجال التكنولوجي، شاكراً أعضاء اللجنة على جهودهم لإنجاز المهمة.

يذكر أن المجالات التي تضمنتها المشاريع بالإضافة للتكنولوجيا، المشاريع الزراعية، التعليمية، الحرفية، الأخرى، في حين بلغت طلبات المشاريع 384 مشروعا، تم فرزها حسب التخصصات لتسهيل عمل اللجان التي ستقوم بتقييم كل مشروع على حدة.