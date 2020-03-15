وزارة الأسرى تختتم مسابقة حريتكم أغلى الإلكترونية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن اختتام مسابقة "حريتكم أغلى" الإلكترونية والتي أطلقتها للتعريف بقضية الأسرى لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية في المدارس بمحافظات غزة.

وأشاد أشرف حسين مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بحجم الإقبال الكبير من قبل المدارس والطلاب والأهالي على المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة، التي تهدف الى تعريف الجيل الناشئ ورفع حالة الوعي والتضامن مع الأسرى.

وبين حسين أن عدد المشاركين في الإجابة على أسئلة المسابقة وصل إلى أكثر من 2500 مشارك من مختلف مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة.

وأشار حسين إلى أن الوزارة شكلت لجنة لفرز الاجابات الصحيحة، والاعداد لإعلان النتائج خلال الأسبوع الجاري، عبر اجراء قرعة لاختيار ثلاثة فائزين من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 شيكل، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكل.