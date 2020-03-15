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بلدية خان يونس: إنتاج أكثر من 693 ألف كوب مياه وضخها لشبكة المواطنين

15 آذار / مارس 2020 01:23

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غزة-الرأي

أنتجت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة  (693,465) ألف كوب مياه من الآبار الخاصة بها وتجميعها في الخزانات الأرضية ومن ثم ضخها إلى شبكات التوزيع بكافة المناطق والأحياء حسب البرنامج المعمول به وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

حيث تسعى البلدية إلى تأمين وصول خدماتها للسكان من خلال تشغيل مولدات الكهرباء في حال انقطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة وشح الموارد والإمكانيات.

ودعت البلدية  كافة السكان إلى ضرورة الحفاظ على مصادر المياه قدر المستطاع وكذلك التجاوب مع إرشادات البلدية في مجال تقنين وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه.

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