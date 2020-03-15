البطة يبحث مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة مع مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في قطاع غزة أ. عبد السلام هنية، سبل التعاون المشترك ودعم الأنشطة الرياضية في محافظة خان يونس.

وكان وفد من بلدية خان يونس برئاسة م. البطة وبمشاركة مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، وعضوي اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية الكابتن أشرف أبو خضرة، وأ. سمير النجار، قد التقوا هنية وتباحثوا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة في دعم المسيرة الرياضية، وكذلك لتهنئته بعد تكليفه بمنصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في قطاع غزة، وقد اتفق المجتمعون على زيادة التعاون والتنسيق لتطوير القطاع الرياضي.