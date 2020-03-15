"الخدمات البيطرية بالزراعة "حملة تطعيم مجانية ضد"جدري الأغنام"

غزة-الرأي

شرعت الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بحملة تطعيم مجانية ضد مرض "جدري" الأغنام" والتي بدأ في نهاية فبراير الماضي، وما زالت مستمرة، وتتزامن تلك الحملة مع حملة تطعيم مجانية للأغنام ضد مرض "التسمم المعوي" وتأتي هذه الخطوة لدعم قطاع الثروة الحيوانية وحماية الحيوانات من الأمراض التي تؤثر سلباً على هذا القطاع.

في السياق ذاته يواصل المختبر المركزي البيطري التابع للإدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، فحص البيض المخصب الوارد الى قطاع غزة، وذلك ضمن الفحص الدوري للبيض المستوردمن الداخل المحتل أو من الخارج حيث تتم عملية اخذ عينات من البيض ( لاحم، بياض،حبش) وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا ،والمايكوبلازما التي لها أثر على صحة الإنسان والحيوان

