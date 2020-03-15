وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات البيطرية بالزراعة "حملة تطعيم مجانية ضد"جدري الأغنام" وكالة الرأي الفلسطينية البطة يبحث مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: إنتاج أكثر من 693 ألف كوب مياه وضخها لشبكة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تختتم مسابقة حريتكم أغلى الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن"يتفقد لجنة تقييم المشاريع الريادية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنظم مؤتمراً صحفياً للاعلان عن تنفيذ 60 مبادرة شبابية وكالة الرأي الفلسطينية حماية الطفولة بالوسطى تناقش خطة التدخل للأسر المتضررة بحادث النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية 12 إجراءً حكوميًا في غزة للوقاية من فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تعلن عن أرقام الطوارئ بما يتعلق بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تلتقي وفدا من جمعية بسمة للثقافة والفنون
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير تـوزع "ثلاث خراف" على عـائـلات فقيرة بغزة

15 آذار / مارس 2020 01:36

1
1

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، لحوم "ثلاث خراف" من نوع عساف على عائلات فقيرة ومحتاجة في غزة.

وقـال مسؤول المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" اليوم ننفذ مشروع ذبح وتوزيع 3 خراف من نوع عساف على 100 عائلة فقيرة ومحتاجة بتبرع من أهل الخير".

وأشار الى أن هذا العمل الخيري ساهم في ادخال البهجة والسرور على العائلات الفقيرة، التي دعت الله عزل وجل أن يتقبله وأن يجعله في ميزان حسنات من قدم وتبرع.

ودعا قزاعر أهل الخير إلى مواصلة التبرع والتصدق والإكثار من ذلك في ظل الأعداد المتزايدة للفقراء والمحتاجين في القطاع نتيجة الحصار المفروض منذ 14 عامًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تـوزع "ثلاث خراف" على عـائـلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟