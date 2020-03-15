قوافل الخير تـوزع "ثلاث خراف" على عـائـلات فقيرة بغزة

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، لحوم "ثلاث خراف" من نوع عساف على عائلات فقيرة ومحتاجة في غزة.

وقـال مسؤول المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" اليوم ننفذ مشروع ذبح وتوزيع 3 خراف من نوع عساف على 100 عائلة فقيرة ومحتاجة بتبرع من أهل الخير".

وأشار الى أن هذا العمل الخيري ساهم في ادخال البهجة والسرور على العائلات الفقيرة، التي دعت الله عزل وجل أن يتقبله وأن يجعله في ميزان حسنات من قدم وتبرع.

ودعا قزاعر أهل الخير إلى مواصلة التبرع والتصدق والإكثار من ذلك في ظل الأعداد المتزايدة للفقراء والمحتاجين في القطاع نتيجة الحصار المفروض منذ 14 عامًا.