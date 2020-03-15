"أبو الريش" يطلع على تجهيزات المستشفى الميداني داخل معبر رفح

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ، طاقما وزاريا فنيا للوقوف ميدانيا على تجهيزات المستشفى الميداني داخل معبر رفح البري ، والذي أقيم في اطار الاجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد .



واطلع د. ابو الريش على مستجدات العمل بالموقع والمخطط الهندسي للمستشفى حيث سيعمل المستشفى بطاقة سريرية ٣٠ سريرا كمرحلة أولى اضافة الى ٨ أسرة عناية مركزة فضلا عن المختبر وقسم التصوير الاشعاعي اضافة الى الخدمات الأخرى .

وبين د. أبو الريش أن وزارة الصحة ومن خلال اللجان المركزية والصحية والاستشارية التي شكلت للتعامل مع هذا الملف تواصل العمل وبشكل متواصل لاتمام كافة التجهيزات المتعلقة برفع درجة الجهوزية والاستعداد لمواجهة فايروس كورونا ، مؤكدا على أن قطاع غزة خالي تماما من الفايروس .