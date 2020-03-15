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"الشاباك" يزعم أن حماس جندت امرأة من عرعرة لجمع معلومات وأموال

15 آذار / مارس 2020 02:01

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية في بيان لهما، أنهما كشفا في الأسابيع الأخيرة، عن نشاطاً لحركة حماس في قطاع غزة، جرى خلاله تجنيد امرأة من عرعرة في الداخل المحتل.

وذكر البيان أن عنصرين من حماس قاما بتجنيد آية الخطيب (31 عاما) وهي من عررة ومتزوجة وأم لولدين.

وأشار إلى أن تجنيد خطيب كـ"عميلة" للحركة، كان على يد عنصرين من حماس وهم من سكان بيت لاهيا وجباليا، وكلاهما ناشطين في كتائب القسام.

ومددت محكمة الصلح في مدينة عكا اليوم، الأحد، اعتقال خطيب، حتى يوم الأربعاء المقبل، بشبهة التعاون والتخابر مع كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، "تصريح مدعي" إلى المحكمة.

وحسب بيان "الشاباك"، فإن خطيب نشطت في أنشطة إنسانية لصالح محتاجين في القطاع، وتننفيذ مهمات لصالح حماس ولاحقا جمع معلومات استخبارية أمنية من أجل دفع أنشطة ضد أهداف وغايات إسرائيلية.

وسُمح للمحامي الموكل بالدفاع عنها، بدر إغبارية، مؤخرا، بلقائها ونقل عنها، الأسبوع الماضي، أنها تتمتع بمعنويات عالية وترفض الشبهات المنسوبة إليها.

وصرح إغبارية أن "خطيب اشتكت من ظروف اعتقالها أمام هيئة المحكمة والتي أمرت بفحص هذا الموضوع، وسمحت المحكمة اليوم لطفليها، محمد وعبد الرحمن باللقاء بها واحتضانها".

وأضاف إغبارية أن "الشرطة والنيابة حاولتا الاعتراض على هذا الأمر إلا أن المحكمة سمحت لطفليها باحتضان والدتهما وتقبيلها".

 

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