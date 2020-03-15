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الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

15 آذار / مارس 2020 05:52

الوسطى- الرأي:

ضمن حلقات إذاعية خاصة، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار مارس من كل عام، تحت شعار أنا جيل المساواة - إعمال وتعزيز حقوق المرأة،

 نفذت الأونروا عبر إذاعة فرسان الأرادة، حلقة بعنوان:" الحقوق الصحية والنفسية للمرأة معا نحو مجتمٍع واٍع بحقوق المرأة".

وخرجت الحلقة التي قدمتها الزميلة أماني الهسي التأكيد على تعزيز طرح القضايا التي تكفل للمرأة حقها في العلاج والرعاية الطبية ومراعاة خصائصها البيولوجية، وضرورة أن يساهم المجتمع المدني في رؤية واضحة للرعاية الصحية النفسية للمرأة وتحسين

نوعية حياتها، وتمكين وتقوية النساء والقضاء على ظاهرة العنف، بالذات اللواتي يعانين من أعراض نفسية ناجمة عن تعرضهن لعنف اجتماعي أوسياسي.

كما أوصت المشاركات في الحلقة رندة زقوت و مريم شقورة، وآية الحاج، بضرورة تخطي المشكلات النفسية والصحي، وكسر حاجز الصمت في المجتمع، لتكون المرأة قادرة على تربية جيٍل سليٍم خاٍل من العنف.

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الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

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