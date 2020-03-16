لمواجهة فيروس كورونا.. كيف تساعد كبار السن فى التكيف مع العزلة الذاتية؟

مع استمرار ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا ودخول البعض العزلة الذاتية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، يجب على الأشخاص المحيطين تهيئتهم لتقبل العزلة وابعادهم عن الاكتئاب.

ووفقا لتقرير جريدة " thesun" أمرت الحكومة البريطانية كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر بالعزل الذاتي لمدة تصل إلى 4 أشهر، للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس .

ولكن مع هذا القرار قد يصاب كبار السن بالوحدة والاكتئاب، لذا هناك نصائح يجب اتباعها لمساعدتها في على الوحدة أثناء العزلة أثناء تفشي المرض.

ابق بعيداً عن كبار السن إذا كنت مريضاً



تقول مؤسسة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروسات التاجية " السعال الجاف والحمى والشعور العام بالخمول " يجب أن يتجنبوا رؤية الأقارب الأكبر سنا لتجنب نقله.

العزلة والوحدة هما عاملان رئيسيان، لخطر الإصابة بالخرف والفيروس التاجي، لذا يجب عدم ترك كبار السن بمفردهم مدة طويلة ، إلا إذا كنت مريضا فقط أو تظهر عليك أعراض الفيروس التاجي .

مساعدة كبار السن في التسوق



طريقة رائعة للاحتفاظ بمخزون المواد الغذائية والإمدادات هي مساعدة كبار السن من خلال التسوق عبر الإنترنت، ولكن إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو لم يكونوا في متناول اليد مع جهاز كمبيوتر، لذا توصى الصحة العامة ببريطانيا الأشخاص الأصحاء والأكثر نشاطًا بالمساعدة في التقاط أجزاء من التسوق.

تجنب زيارة الطبيب العام



يُنصح أي شخص يظهر عليه أعراض، سواء أكُّد أنه مصاب بفيروس كورونا أم لا ، بالابتعاد عن زيارة طبيبه المحلي.

يجب على الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالعدوى التحقق من صفحة الويب الخاصة بالفيروس التاجي الاتصال بأرقام الطوارئ المخصصة لفيروس كورونا.

ابق نشطًا ومارس الرياضة



يبقى جزء من معركة العزلة العقلية نشطة بقدر الإمكان، حتى لو كان هذا يعني الوقوف 10 مرات في ساعة واحدة والمشي بين غرف المنزل، فيمكن مساعدة كبار السن على الشعور بمزيد من الإيجابية إذا تفاعلوا مع العالم وظلوا نشطين.

تأكد من إجراءات النظافة الصارمة قبل زيارة كبار السن



يجب على أي شخص يزور شخصًا مسنًا أن يغسل يديه قبل وبعد زيارته، وتأكد من أن مقدمي الرعاية في المنازل أو الأشخاص الذين يقومون بزيارات منزلية منتظمة، ألا يحضروا إذا كانوا مرضى أو لديهم أعراض الفيروس التاجي.