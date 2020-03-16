"الصحة" تضع عدة اجراءات للتعامل مع النفايات الطبية داخل مستشفياتها

غزة- الرأي

شدد د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة على الزام جميع الفريق الصحي في المجال الطبي بإتباع أساليب آمنة أثناء التعامل مع المخلفات الطبية و الالتزام بعملية فرز و فصل و التخزين المؤقت للنفايات، ويأتي ذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا في جميع مرافقها الصحية.

ونوه العبادلة أن النفايات الطبية خطرا كبيرا على البيئة والمجتمع وعلى العاملين في المجال الصحي إذا لم يتم التعامل معها بطرق سليمة وتسبب العديد من الأمراض المعدية.

وأوضح أنه وفق الاجراءات المتبعة سيتم التعامل مع كافة النفايات من غرف المرضى المشتبه باصابتهم أو مؤكد اصابتهم بفيروس كورونا على أنها نفايات معدية بكافة اشكالها،وذلك حفاظا عى صحة و سلامة الفريق الصحي والمرضى والزوار بالمستشفى والبيئة والمجتمع ،خاصة و أن مخلفات الرعاية الطبية من أهم مصادر الخطورة لما تحتويه من مواد معدية وغيرها.

و أكد على وجوب التخلص من الآلات الحادة والإبر فورا كما هي كوحدة واحدة مع الحقنة وذلك في صندوق الأمان الخاص بذلك. (sharp box)،وعدم كسر أو ثني سن الإبرة needle،الى جانب كتابة التاريخ واسم القسم على صندوق الأمان الخاص عند فتحه.

ونوه د.العبادلة إلى التخلص من صندوق الأمان الخاص بعد مرور 3 أيام من تاريخ فتحه كحد أقصى أو يمتلأ إلى ثلاثة أرباعه، وأن يغلق الصندوق بإحكام،ويوضع صندوق الأمان مثل" بجانب مكان تحضير الأدوية، على ترولي القسم، في غرف المرضى المعزولين" .

و على صعيد المخلفات الصلبة في غرف عزل المرضى قال العبادلة أنه يجب استخدام حاويات بها أكياس صفراءعند التخلص من هذه المخلفات لكي يتم فصلها عن المخلفات العادية،و توزع الحاويات بأكياس صفراء ،الى جانب توفير حاوية كبيرة بعجلات وغطاء وبداخلها كيس أصفر لتجميع النفايات الخطرة بشكل مؤقت توضع في مكان امن خارج صالات المرضى.

وأكد على تنظيف الأوعية والحاويات لوضع أكياس المخلفات الطبية المعدية بالغسل بالماء والصابون ومن ثم تطهيرها بكلور بتركيز1000 جزء بالمليون، مرة واحدة يوميا على الأقل، وعلى عمال النظافة ارتداء الواقيات الشخصية الموضوحة بسياسة الواقيات الشخصية.

و يشير د. العبادلة الى التخلص من النفايات الخطرة في حاوية التجميع في القسم عند امتلاء الكيس إلى ثلاثة أرباعه أو كل 24 ساعة كأقصى حد، و يتم نقل الأكياس بنفس العربة إلى مكان التخزين الخاص بالمستشفى ويمنع منعا باتا حمل الأكياس بالأيدي وعلى حكيم القسم وضع ملصق على كيس التجميع الاصفر بالقسم مدون عليه التاريخ واسم القسم.