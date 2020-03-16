بالخطوات.. طريقة لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب

فى كثير من الأحيان يجد مستخدمو الهواتف الذكية أنفسهم غير قادرين على تحميل أى صورة أو ملف جديد على الهاتف وهذا بسبب امتلاء الذاكرة، الذى يحدث لعدة أسباب أبرزها رسائل واتس آب التى يمكن أن تضم فيديوهات وصور وملفات تملأ ذاكرة الهاتف، وإذا كنت تعانى من تلك المشكلة فتطبيق واتس آب يضم ميزة مهمة يمكنها مساعدتك، وفيما يلى نقدم لك خطوات بسيطة تساعدك فى الاستفادة من تلك الميزة.

- قم بالدخول على تطبيق واتس آب وانتقل إلى الإعدادات

- بعد ذلك اختر Data and Storage Usage

- ومنها ادخل على Media Auto-Download

- ومن هنا قم بعمل Off لكل ما هو متاح بتلك القائمة

- هذا يعنى أن كل ما يصل إليك لن يتم تحميله على هاتف إلا إذا أردت ذلك