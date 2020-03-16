مايكروسوفت تطرح الوضع المظلم لخدمة التخزين السحابى "OneDrive"

مع إصدار نظام التشغيل أندرويد 10، وفرت شركة جوجل ميزة "الوضع المظلم" على مختلف نظام التشغيل، مما غطى كل شيء داخل الهاتف بما في ذلك الإشعارات وقائمة الإعدادات والواجهات، وهو الأمر الذى دفع العديد من المطورين والشركات لتوفير هذه الميزة في تطبيقاتهم المختلفة، والتى كان آخرها شركت مايكروسوفت التى وفرته في تطبيق “OneDrive” التابع لها.

وبحسب موقع windowslatest الأمريكى، فإن هذه ليست هى المرة الأولى التى يظهر فيها التطبيق يدعم الوضع المظلم، إذ كان هذا الخيار متاح كإصدار تجريبي ومحدود، لكن بداية من اليوم خرج الوضع المظلم من الإصدار التجريبي وتم اطلاقه للجميع في الإصدار الثابت.

وقالت شركة مايكروسوفت:" في الصراع الأبدي بين الضوء والظلام، نحن فخورون بأن نعلن أن هذا الإصدار من OneDrive يجلب التوازن، بحيث يمكنك الآن الاستمتاع بالوضع المظلم ومجموعة جديدة من رموز Microsoft Fluent في جميع أنحاء التطبيق".

OneDrive-for-Android-dark-mode

كما حصل التطبيق على ميزة جديدة أخرى، فعند تسجيل المستخدمين الدخول بحساب مايكروسوفت، يمكنهم الآن الاستمتاع بذكرياتهم السنوية الماضية، إذ كل ما عليهم فعله هو زيارة علامة التبويب "الصور" لاستعادة الصور التي تم التقاطها في السنوات السابقة في نفس اليوم.