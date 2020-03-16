نزل لاعبو غريميو البرازيلي إلى أرض الملعب اليوم الأحد، وهم يرتدون الكمامات احتجاجا على إجبارهم على خوض مباراة لكرة القدم، رغم تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وخرج لاعبو غريميو بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي من النفق إلى داخل الملعب لمواجهة ساو لويز وهم يرتدون كمامات بيضاء.

في زمن كورونا.. لاعبو فريق يحتجون بالكمامات على إجبارهم على اللعب

ونقل موقع "يو.أو.إل" البرازيلي عن باولو لوز مدير الكرة بنادي غريميو قوله: "هذا الاحتجاج من اللاعبين بنزولهم أرض الملعب وهم يرتدون الكمامات، يوضح ضمنيا دعمنا لإيقاف البطولة. الحياة يجب أن تكون هي الأولوية".

في زمن كورونا.. لاعبو فريق يحتجون بالكمامات على إجبارهم على اللعب

ولم يسمح بحضور الجماهير في ملعب غريميو في المباراة التي أقيمت في بطولة مقاطعة جاوتشو، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

ويأتي الاحتجاج في بداية شكوى الأندية واللاعبين في أمريكا الجنوبية ضد قرارات مسؤولي كرة القدم بمواصلة البطولات لكن بدون حضور الجماهير.