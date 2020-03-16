وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية في زمن كورونا.. لاعبو فريق يحتجون بالكمامات على إجبارهم على اللعب وكالة الرأي الفلسطينية أبل تضع قيوداً على التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا على متجرها وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح الوضع المظلم لخدمة التخزين السحابى "OneDrive" وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. طريقة لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضع عدة اجراءات للتعامل مع النفايات الطبية داخل مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.. كيف تساعد كبار السن فى التكيف مع العزلة الذاتية؟ وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تظهر بقع بنية على الوجه واليدين مع التقدم فى العمر؟ وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تحتاج لمعرفته عن توقف التنفس أثناء النوم وأسبابه وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية والصحة" تلتقيان ممثلي الفصائل والقوى الوطنية
أخبار » الرياضة و الملاعب

رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا

16 آذار / مارس 2020 06:59

رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا
رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا

في لفتة إنسانية رائعة، قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تحويل الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات مجانية.


وقالت صحيفة أرينا ديبورتيفو البرتغالية إن رونالدو قرر أن يتكفّل بدفع رواتب الأطباء والممرضين لمساعدة الشعب البرتغالي خلال تفشي وباء كورونا المنتشر بشكل كبير في دول العالم.

ويتواجد رونالدو حاليا في البرتغال، في مسقط رأسه بمدينة ماديرا داخل عزل صحي بمنزله بعد إصابة أحد لاعبين فريق يوفنتوس بفيروس كورونا.

ويمتلك رونالدو سلسلة فنادق "cr7" في البرتغال وعدة دول أوروبية.

وكان رونالدو، الموجود في الحجر الصحي الطوعي في مسقط رأسه ماديرا، وجه رسالة الى مشجعيه بضرورة احترام الإرشادات الصحية الساعية الى الحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو الذي وضع نفسه في الحجر بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس "كوفيد-19"، "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعا. أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، بل كابن وأب وإنسان معني بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأسره".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر"، "من المهم أن نتبع جميعا نصيحة منظمة الصحة العالمية والسلطات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الحالي. يجب أن تأتي حماية الحياة البشرية فوق أي مصالح أخرى. أفكر بكل شخص فقد قريبا له، وأتضامن مع أولئك الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي في الفريق دانييلي روغاني".

والتقط مصور وكالة فرانس برس ،الجمعة، صورة رونالدو برفقة صديقته جورجينا رودريغيز على شرفه منزله في فونشال، ماديرا، حيث يتواجد منذ أيام عدة في حجر طوعي على الرغم من أنه لم يظهر أي عوارض إصابة بفيروس "كوفيد-19"، بحسب ما أكدت السلطات المحلية ،الخميس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟