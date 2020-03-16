رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا

في لفتة إنسانية رائعة، قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تحويل الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات مجانية.



وقالت صحيفة أرينا ديبورتيفو البرتغالية إن رونالدو قرر أن يتكفّل بدفع رواتب الأطباء والممرضين لمساعدة الشعب البرتغالي خلال تفشي وباء كورونا المنتشر بشكل كبير في دول العالم.

ويتواجد رونالدو حاليا في البرتغال، في مسقط رأسه بمدينة ماديرا داخل عزل صحي بمنزله بعد إصابة أحد لاعبين فريق يوفنتوس بفيروس كورونا.

ويمتلك رونالدو سلسلة فنادق "cr7" في البرتغال وعدة دول أوروبية.

وكان رونالدو، الموجود في الحجر الصحي الطوعي في مسقط رأسه ماديرا، وجه رسالة الى مشجعيه بضرورة احترام الإرشادات الصحية الساعية الى الحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو الذي وضع نفسه في الحجر بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس "كوفيد-19"، "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعا. أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، بل كابن وأب وإنسان معني بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأسره".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر"، "من المهم أن نتبع جميعا نصيحة منظمة الصحة العالمية والسلطات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الحالي. يجب أن تأتي حماية الحياة البشرية فوق أي مصالح أخرى. أفكر بكل شخص فقد قريبا له، وأتضامن مع أولئك الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي في الفريق دانييلي روغاني".

والتقط مصور وكالة فرانس برس ،الجمعة، صورة رونالدو برفقة صديقته جورجينا رودريغيز على شرفه منزله في فونشال، ماديرا، حيث يتواجد منذ أيام عدة في حجر طوعي على الرغم من أنه لم يظهر أي عوارض إصابة بفيروس "كوفيد-19"، بحسب ما أكدت السلطات المحلية ،الخميس.