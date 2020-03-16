وكالة الرأي الفلسطينية غاراي أول لاعب من الدوري الإسباني مصاب بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية في زمن كورونا.. لاعبو فريق يحتجون بالكمامات على إجبارهم على اللعب وكالة الرأي الفلسطينية أبل تضع قيوداً على التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا على متجرها وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح الوضع المظلم لخدمة التخزين السحابى "OneDrive" وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. طريقة لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضع عدة اجراءات للتعامل مع النفايات الطبية داخل مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.. كيف تساعد كبار السن فى التكيف مع العزلة الذاتية؟ وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تظهر بقع بنية على الوجه واليدين مع التقدم فى العمر؟ وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تحتاج لمعرفته عن توقف التنفس أثناء النوم وأسبابه
أخبار » عجائب وطرائف

تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيداً

16 آذار / مارس 2020 07:37

تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيداً
تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيداً


ابتكرت معلمة أمريكية طريقة ذكية وفعالة للتأكد من غسل تلاميذها الصغار، أيديهم بشكل جيد، للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

توصلت المعلمة شونا وودز، في مدارس هالسفيل في ولاية ميزوري، إلى طريقة عبقرية تتأكد بها من غسل الأطفال في فصلها أيديهم بشكل صحيح.


وتتمثل الطريقة في وضع ختم يحمل اسم السيدة وودز على أيديهم، قبل أن تطلب منهم إزالته على دفعات بغسل أيديهم عدة مرات أثناء الدوام المدرسي. وتقدم السيدة وودز في نهاية اليوم، جائزة للأطفال الذين ينجحون في محوه بشكل كامل عن أيديهم.


وشاركت السيدة وودز الحيلة على صفحتها على فيس بوك، فلقيت الفكرة رواجاً كبيراً بين المتابعين بعد مشاركتها 85 ألف مرة، وحصلت على الكثير من التعليقات التي أثنت على الفكرة، ودفعت الكثير من الآباء والمعلمين لتجربتها، حسب موقع "ميترو" الإلكتروني. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟