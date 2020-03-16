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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غداً

16 آذار / مارس 2020 08:49

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن البلاد تتأثر يوم غد الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ومغبراً أحيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائما وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

أما الخميس، فيكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة، والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

 

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