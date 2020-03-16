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ارتفاع الإصابات بكورونا لدى الاحتلال إلى 250

16 آذار / مارس 2020 08:56

القدس المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 250 مصابا.

وقال مدير عام الوزارة، لإذاعة جيش الاحتلال إنه "لا أريد استخدام كلمة ’إغلاق’، لكن سنضطر إلى التواجد أكثر في البيوت، وسيحدث تغيرا في مجرى الحياة، وأمور تبدو لنا مستحيلة الآن ستبدو مختلفة تماما بعد أسبوعين".

وعاد المسؤولون في وزارة الصحة لدى الاحتلال إلى التوصية مجددا أمام  بنيامين نتنياهو، بفرض إغلاق شامل في البلاد والإعلان عن حالة طوارئ، يتم السماح خلالها بعمل قطاعات قليلة وحيوية، وذلك على خلفية التخوفات من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، وإصابة آلاف الأشخاص بالفيروس، واحتمال وفيات بأعداد كبيرة.

وكانت وزارة الصحة قدمت توصية بخطوات مشابهة خلال مداولات، في نهاية الأسبوع الماضي، لكن نتنياهو أعلن، مساء أول من أمس السبت، عن تعليمات مخففة نسبيا، مثل تعطيل جزئي للمرافق الاقتصادية، تمثلت بإغلاق أماكن الترفيه والمطاعم بالأساس، ومنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة وأماكن العمل.

وفي خلفية تجدد توصية وزارة الصحة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، عن مدير إحدى أكبر المستشفيات في البلاد، قوله إن "الكورونا يخرج عن السيطرة، وعدد المرضى يرتفع بسرعة ويدل على أن المرض ينتشر بسرعة في المجتمع، وإذا أردنا وقف هذا الانتشار السريع علينا إبقاء الجمهور في البيوت.

وتشير التقديرات إلى وجود مئات، وربما أكثر، من الإسرائيليين الذين أصيبوا بالفيروس ولم يتم فحصهم، وبينهم مرضى لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وآخرون يعتقدون أنهم مصابون بانفلونزا عادية، وربما تمكن هؤلاء من نقل العدوى إلى آخرين أيضا.

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