وكالة الرأي الفلسطينية معروف: سيتم تجهيز الحجر الصحي للعائدين بما يتناسب مع الشروط الصحية وكالة الرأي الفلسطينية "سماء طهران تمطر باذنجانا" فيديو لا يمكن تصديقه! وكالة الرأي الفلسطينية تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيداً وكالة الرأي الفلسطينية سجن في بريطانيا يتيح للسجناء هواتف أرضية للحديث عن أحزانهم وكالة الرأي الفلسطينية غاراي أول لاعب من الدوري الإسباني مصاب بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات مجانية في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية في زمن كورونا.. لاعبو فريق يحتجون بالكمامات على إجبارهم على اللعب وكالة الرأي الفلسطينية أبل تضع قيوداً على التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا على متجرها وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح الوضع المظلم لخدمة التخزين السحابى "OneDrive" وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. طريقة لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب
أخبار » الأخبار الفلسطينية

شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف

16 آذار / مارس 2020 08:59

نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات
نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات

القدس المحتلة – الرأي:

شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف

اعتقلت شرطة الاحتلال مساء أمس الأحد، 3 فلسطينيين واعتدت على آخرين، في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين كريم أحمد عبيد ومجد مروان داري، من بلدة العيسوية في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وأوضح الشهود أن القوات اعتقلت الشابين عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على عدد من السكان ضربا.

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل أن الإفراج عنه دون شروط.

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيساوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة، وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورا باعتقال الشبان، وصولا إلى استشهاد آخرين، خلال العامين الماضيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟