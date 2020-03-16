القدس المحتلة – الرأي:

شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف

اعتقلت شرطة الاحتلال مساء أمس الأحد، 3 فلسطينيين واعتدت على آخرين، في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين كريم أحمد عبيد ومجد مروان داري، من بلدة العيسوية في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وأوضح الشهود أن القوات اعتقلت الشابين عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على عدد من السكان ضربا.

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل أن الإفراج عنه دون شروط.

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيساوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة، وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورا باعتقال الشبان، وصولا إلى استشهاد آخرين، خلال العامين الماضيين.