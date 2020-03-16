وكالة الرأي الفلسطينية "الاسعاف والطوارئ" تتخذ عدة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أراضي المزارعين بغزة.. في مرمى المنخفضات الجوية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442) الاثنين16/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع الإصابات بكورونا لدى الاحتلال إلى 250 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غداً وكالة الرأي الفلسطينية معروف: سيتم تجهيز الحجر الصحي للعائدين بما يتناسب مع الشروط الصحية وكالة الرأي الفلسطينية "سماء طهران تمطر باذنجانا" فيديو لا يمكن تصديقه! وكالة الرأي الفلسطينية تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيداً وكالة الرأي الفلسطينية سجن في بريطانيا يتيح للسجناء هواتف أرضية للحديث عن أحزانهم
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442) الاثنين16/3/2020

16 آذار / مارس 2020 09:20

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442)  الاثنين16/3/2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

 

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

الغد الأردنية

 الاهرام المصرية

  • الرئيس الإسرائيلي سيطلب غدا من جانتس تشكيل حكومة

 الاخبار اللبنانية

  • افتتاح «مستشفى الصداقة» قريباً... برعاية رام الله!


 الشروق المصرية

الشرق القطرية

  •  

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

 

القدس المحلية 

  • الاحتلال يعتقل شابين اجتازا الحدود من جنوب قطاع غزة
  • المحامي جبارة: صدور أمر احترازي يمنع سلطة الطبيعة والمستوطنين من دخول وادي الربابة
  • اعتقال نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس
  • جيش الاحتلال يعزز من قواته على مدخل عزون بعد اصابة مستوطنين

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

16 آذار (مارس)

  • 2004م شهيدان و14 جريحاً في غارة للمروحيات الصهيونية على مدينة غزة والشهيدان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .
  • 2003م أمام كاميرات التلفزة العالميّة، جرّافةٌ صهيونيّة تقتل ناشطة أمريكيّة هي الفتاة راشيل كوريل (23 عاماً)، عندما حاولت أن تقف أمام الجرّافة التي كانت قاصدةً هدم أحد المنازل الفلسطينيّة في رفح.
  • 1994م حركة "كهانا حيّ" المتطرفة تنقل مقرّ قيادتها من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
  • 1993م مقتل فلسطيني وجرح 70 آخرين في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
  • 1948م قامت قوات الجهاد المقدس بإغلاق الطريق إلى المستعمرات اليهودية في منطقة النقب والصحراء الفلسطينية.
  • 1908م اشتباكات في مدينة يافا بسبب الهجرة اليهودية حيث كان الصهاينة يستقبلون المهاجرين اليهود بالمظاهرات الاحتفالية والأفراح والزغاريد مما أثار حفيظة أهل يافا واستفزازهم وأدت إلى اشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح 13 صهيونياً.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟