النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442) الاثنين16/3/2020
أخبار فلسطينية
- غزة.. إخضاع 51 مسافرا للحجر الصحي إثر عودتهم من الخارج
- الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعا في قاعة واسعة وتجري القراءة الثانية للموازنة في ضوء…
- الخارجية الفلسطينية تدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: تغطية تكاليف 3000 عملية لمرضى العيون بالقطاع
- الصحة: تنفيذ الحجر بمعبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي
- الصحة: ارتفاع عدد شهداء النصيرات إلى 19 شهيداً
- "حماس": نسعى للافراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية
أخبار إسرائيلية
- جانتس رسمياً لتشكيل حكومة «إسرائيلية» بعد إزاحة نتنياهو
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ213
- 61 عضو كنيست يوصون على غانتس و58 على نتنياهو
- لقاء ثلاثي عقب قرار ريفلين. رئيس الكيان "الإسرائيلي" يقرر تكليف غانتس بتشكيل الحكومة
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الاخبار الدولية
اخبار عربية
- »السلطات الأردنية تقبض على مصاب بكورونا بعد هروبه من المستشفى
- قطر ترسل أول دفعة من المساعدات العاجلة إلى إيران لمكافحة "كورونا"
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الصحف العربية
القدس العربي
- غزة.. إخضاع 51 مسافرا للحجر الصحي إثر عودتهم من الخارج
- سلطات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين شمالي القدس ـ (فيديو)
- «المشتركة» تتفق مع «أزرق ـ أبيض» على بند سياسي يحول دون تطبيق «صفقة القرن»
- سلطات الاحتلال تقرر استئناف إدخال الإسمنت لغزة
- إجراءات جديدة لمنع تفشي “كورونا”.. حصر الصلاة في المنازل بالضفة.. وغزة تغلق المعابر…
- الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعا في قاعة واسعة وتجري القراءة الثانية للموازنة في ضوء…
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الشرق الأوسط
- «كورونا» يغلق «الأقصى»... وإسرائيل
- مستوطنون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين شمال الضفة
- «شاباك» يعلن اعتقاله فلسطينية من الداخل جندتها
الخليج الإماراتية
- مستوطنون يحطمون 20 مركبة جنوب نابلس
- إغلاق المسجد الأقصى .. والأزهر يجيز إيقاف الجمعة وصلوات الجماعة
- مستوطنون يحطمون 20 مركبة جنوب نابلس
- جانتس رسمياً لتشكيل حكومة «إسرائيلية» بعد إزاحة نتنياهو
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الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الرئيس الإسرائيلي سيطلب غدا من جانتس تشكيل حكومة
الاخبار اللبنانية
- افتتاح «مستشفى الصداقة» قريباً... برعاية رام الله!
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- صندوق قطر للتنمية يغطي تكاليف 3020 عملية وإجراء طبياً بمستشفى سانت جون للعيون بغزة
- الخارجية الفلسطينية تدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: تغطية تكاليف 3000 عملية لمرضى العيون بالقطاع
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الصحة بغزة تدعو المواطنين لتفهم إجراءاتها ضد "كورونا"
- معروف: سنجهز مكان "الحجر" للعائدين من السفر صحياً
- "حماس": نسعى للافراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية
- الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الأمني بغزة
- ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 3213
- بالفيديو الاحتلال يعتقل شابين من العيساوية بعد الاعتداء عليهما
- فلسطينيو إسطنبول ينظمون حملة تبرع بالدم لجرحى تركيا
- إصابة مستوطن في القدس وإحراق سيارة للمستوطنين في قلقيلية
- الاحتلال يبعد مقدسية عن المسجد الأقصى
- "تل أبيب" تسجل 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"
القدس المحلية
- الاحتلال يعتقل شابين اجتازا الحدود من جنوب قطاع غزة
- المحامي جبارة: صدور أمر احترازي يمنع سلطة الطبيعة والمستوطنين من دخول وادي الربابة
- اعتقال نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس
- جيش الاحتلال يعزز من قواته على مدخل عزون بعد اصابة مستوطنين
جريدة الأيام
- "النقل والمواصلات" تقرّ رفع عدد مقاعد المركبات العمومية إلى ثمانية
- »سلطة النقد: تأجيل أقساط المقترضين الأفراد لأربعة أشهر
- »السلطات الأردنية تقبض على مصاب بكورونا بعد هروبه من المستشفى
- »وقفة تضامنية رمزية مع إيطاليا في بيت لحم
- »الرئيس الإسرائيلي سيطلب من غانتس تشكيل حكومة
- »إسبانيا تسجل حوالي 100 حالة وفاة أخرى بكورونا خلال 24 ساعة
- »368 وفاة جديدة بكورونا في ايطاليا في عدد قياسي خلال يوم واحد
- »محمد بكري شخصية العام 2020 الثقافية
الحياة الجديدة
- استعمار فلسطين.. "صراع معقد" بين طرفين "متساويين" في رواية كولوموم ماكان الأخيرة!
- السفير طوباسي: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في اليونان
- الكسواني: إغلاق المصليات المسقوفة داخل الأقصى والصوات ستقام في الساحات
- زواج مؤجل حتى إشعار آخر..والطعام لبيت لحم
- طولكرم: نقل شخصين لمراكز الحجر الصحي لعدم التزامهم بقواعد الحجر المنزلي
وكالة صفا
وكالة الراي الفلسطينية
- معروف: سيتم تجهيز الحجر الصحي للعائدين بما يتناسب مع الشروط الصحية
- "الداخلية والصحة" تلتقيان ممثلي الفصائل والقوى الوطنية
- ارتفاع إصابات "كورونا" لدى الاحتلال وتوقعات بالمزيد
- الصحة: تنفيذ الحجر بمعبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي
- الصحة: ارتفاع عدد شهداء النصيرات إلى 19 شهيداً
- الصحة: نتائج 33 عينة مشتبه إصابتها بالكورونا سلبية
- أبو الريش: إجراءات الوقاية من الكورونا تتم بدرجة عالية من المسئولية المجتمعية
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- الاحتلال يعتقل فتى جنوب الخليل المحتلة
- 12 إجراءً حكوميًا في غزة للوقاية من فيروس "كورونا"
- 15 من المصابين بـ"كورونا"ببيت لحم ظهرت عليهم بوادر التعافي
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سما نيوز
- الصحة الإسرائيلية : ارتفاع الإصابات بكورونا لـ248
- داخلية غزة: الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة عبر معبر رفح
- بيان مُسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين العمال
- بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 213.. وفلسطين لا اصابات جديدة
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فلسطين اليوم
- ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا
- الداخلية بغزة تمنح أصحاب الذمم المالية إجازة قابلة للتجديد
- منظمة الصحة تمنع الشيشة ومقاهي غزة "ولا على بالها"
- لقاء ثلاثي عقب قرار ريفلين. رئيس الكيان "الإسرائيلي" يقرر تكليف غانتس بتشكيل الحكومة
- "فيروس كورونا" ينهي حياة اقتصاد يحتضر في غزة
- سلطة النقد تؤجل الأقساط الشهرية الدورية للمقترضين في البنوك
عرب 48
- رزمة إجراءات أعلنتها "النقد" الفلسطينية للتخفيف من تبعات كورونا
- كورونا: إغلاق المُصليات المسقوفة بالمسجد الأقصى
- غزّة: ارتفاع ضحايا انفجار سوق النصيرات إلى 19
- نتنياهو يخضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية
- كورونا: الشاباك يتعقب المصابين إلكترونيًا
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ213
- 61 عضو كنيست يوصون على غانتس و58 على نتنياهو
- إلغاء الأرنونا وتسهيلات بالضرائب للمصالح التجارية التي تقرر إغلاقها
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وكالة وفا
- خلال الـ24 ساعة الماضية: 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم
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- الأمن الفلسطيني في بيت لحم ينظم وقفة تضامنية رمزية مع إيطاليا
- ملحم: جميع العينات التي أخذت بالأمس واليوم غير مصابة
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حدث في مثل هذا اليوم
16 آذار (مارس)
- 2004م شهيدان و14 جريحاً في غارة للمروحيات الصهيونية على مدينة غزة والشهيدان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .
- 2003م أمام كاميرات التلفزة العالميّة، جرّافةٌ صهيونيّة تقتل ناشطة أمريكيّة هي الفتاة راشيل كوريل (23 عاماً)، عندما حاولت أن تقف أمام الجرّافة التي كانت قاصدةً هدم أحد المنازل الفلسطينيّة في رفح.
- 1994م حركة "كهانا حيّ" المتطرفة تنقل مقرّ قيادتها من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
- 1993م مقتل فلسطيني وجرح 70 آخرين في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
- 1948م قامت قوات الجهاد المقدس بإغلاق الطريق إلى المستعمرات اليهودية في منطقة النقب والصحراء الفلسطينية.
- 1908م اشتباكات في مدينة يافا بسبب الهجرة اليهودية حيث كان الصهاينة يستقبلون المهاجرين اليهود بالمظاهرات الاحتفالية والأفراح والزغاريد مما أثار حفيظة أهل يافا واستفزازهم وأدت إلى اشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح 13 صهيونياً.