النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442) الاثنين16/3/ 2020

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الاحتلال يعتقل شابين اجتازا الحدود من جنوب قطاع غزة

المحامي جبارة: صدور أمر احترازي يمنع سلطة الطبيعة والمستوطنين من دخول وادي الربابة

اعتقال نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس

جيش الاحتلال يعزز من قواته على مدخل عزون بعد اصابة مستوطنين

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