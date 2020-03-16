أراضي المزارعين بغزة.. في مرمى المنخفضات الجوية

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

تكبد مزارعو غزة خسائر فادحة جراء تلف محاصيلهم الزراعية، التي دأبوا ليل نهار على الاعتناء بها ورعايتها، بعد أن أتت الرياح العاتية على الدفيئات الخاصة بمزروعاتهم فدمرتها، فيما أغرقت مياه الأمطار الغزيرة أراضيهم جراء المنخفض الجوي الشديد.

وتعرض قطاع غزة قبل يومين لمنخفض جوي قوي سمي بـ"التنين"، صاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة وسيول، تسببت في تطاير أسقف الدفيئات الزراعية، والعديد من المنازل المسقوفة من ألواح الزينكو والاسبست.

أضرار فادحة

التضرر من المنخفض الجوي الشديد كان من نصيب المزارع خالد قديح، بعد أن تسبب المنخفض المصحوب بالأمطار الغزيرة والرياح العاتية بتطاير أسقف الدفيئات الزراعية داخل أرضه في منطقة خزاعة شرق خان يونس.

ويقول قديح في حديث لـ"الرأي": إن مساحة %40-50% من أرضه غمرتها مياه الأمطار، وهو ما تسبب في تلف المحاصيل الزراعية التي دأب على رعايتها والاهتمام بها".

ليست هذه المرة الأولى التي تتضرر فيها الأرض التي يملكها المزارع قديح، جراء المنخفضات الجوية المتتالية والقوية.

وبالرغم من الاحتياطات التي عمل عليها قديح لتجنب أضرار المنخفض الجوي، إلا أن شدة المنخفض حالت دون ذلك، وكانت أكبر من امكانياته.

والدة المزارع قديح الحاجة "صفية" هي الأخرى تملك مزرعة أغنام ودواجن مساحتها 80 متر شرق منطقة خزاعة، تسببت شدة الرياح الناتجة عن المنخفض الجوي بتطاير أسقف المزرعة، وهو ما أدى الى نفوق خمس أزواج من الطيور لديها.

ولم تسلم الأرض الزراعية التي يمتلكها المزارع محمد أبو مطلق من مياه الأمطار، فقد تضررت 80% من أرضه بعد أن غمرتها مياه الأمطار وتسببت في تلف مزروعاته".

ويملك أبو مطلق أرضا زراعية مساحتها 6 دونمات، وكلها دفيئات زراعية يوجد بداخلها محاصيل تعرضت للغرق نتيجة الأمطار الغزيرة.

إرشادات الزراعة

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الزراعة بغزة إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفض الجوي، وذلك من خلال التأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه وفتح القنوات حول المزارع، والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار.

ودعت الوزارة الى التأكد من تثبيت ستائر الدفيئات بشكل جيد، وعدم إغلاق الدفيئة بشكل كامل، وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة، وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة، ورش المركبات النحاسية والفطرية وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية، إضافة إلى تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع، وتنظيف القنوات المحيطة بالمزارع.

وفيما يتعلق بإرشادات الإنتاج الحيواني، وجهت الوزارة بضرورة القيام بتثبيت الستائر الجانبية جيدا لتلافي أضرار هبوب الرياح الباردة وحيث يتوقع هبوب رياح نشطة، والتأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل.

كما دعت الوزارة إلى تنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة، وإنزال الستائر الجانبية في الساعات القادمة مع انخفاض الحرارة للتدفئة، وعدم حدوث ضرر للدجاج، والتأكد من سلامة شبكة التدفئة، وتوفير الوقود اللازم لذلك، ومراقبة درجات الحرارة في داخل المزارع.



