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"الاسعاف والطوارئ" تتخذ عدة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

16 آذار / مارس 2020 09:27

"الاسعاف والطوارئ" تتخذ عدة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

غزة- الرأي

أكد   اشرف حليوة مدير دائرة التنمية البشرية في وحدة الاسعاف والطوارئ، أنه تم تطبيق العديد من اجراءات مكافحة العدوى في سيارات الاسعاف المستخدمة لنقل مرضى الجهاز التنفسي أو أي حالات مشتبه أصابتها بفيروس كورونا من المواطنين العائدين من الخارج.


وأوضح حليوة، أنه تم تخصيص سيارات اسعاف بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة ومطابقة لمعايير مكافحة العدوى في جميع محافظات قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن هذه السيارات لابد ان تتميز بمواصفات معينه كوجود حاجز مادي (زجاجي أو حديد أو الومنيوم) يفصل مكان السائق عن منقطة المريض،وأن تكون الاسطح المحيطة بالمريض جميعها مغطية بعازل يمكن تنظيفه وتطهيره باستمرار ، وان يتوفر في السيارة شفاط لتهوية الاسعاف وتجديد الهواء فيها الى جانب توفير سلة مهملات في الاسعاف مخصصة للتخلص من النفايات بكافة أشكالها باعتبارها نفايات معدية.


وبين أن الدائرة لاتألو جهدا في تدريب سائقي الاسعاف والمسعفين في كافة محافظات قطاع غزة ،حيث تم تدريب ما يقارب (68) مسعف من طواقم الاسعاف والطوارئ على أليات التعامل مع المرضى، وتوعيتهم حول طبيعة الامراض المعدية بما فيها فيروس كورونا، وطرق نقل العدوى، وطرق الوقاية، الى جانب التدريب على اليات غسل وتطهير الايدي ،وآليات ارتداء وخلع الواقيات الشخصية.


و أفاد أنه تم تدريب المسعفين على ارتداء الواقيات الشخصية أثناء نقل المرضى كالكفات الطبية، مريول طبي، كمامة جراحية، وواقي للعينين وضرورة تطهير الايدي بالمطهر الكحولي بعد خلع الكفات الطبية وقبل الجلوس على مقعد القيادة.

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