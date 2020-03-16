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"الداخلية": مديرية التدريب تُخرج دورة "تأهيل الضباط 34"

16 آذار / مارس 2020 09:33

"الداخلية": مديرية التدريب تُخرج دورة "تأهيل الضباط 34"

غزة- الرأي

خرّجت المديرية العامة للتدريب، صباح امس الأحد، 260 ضابطًا ضمن دورة تأهيل الضباط الـ 34 على أرض ميدان المديرية في مجمع أنصار غرب مدينة غزة.

وحضر تخرج الدورة مدير عام المديرية العامة للتدريب عميـد محمد خلف وعددٌ من مدراء الإدارات والوحدات بمديرية التدريب ومدربي دورة تأهيل الضباط "34".

وتلقى الخريجون خلال مدة الدورة التي استمرت "6 " شهور متواصلة، مختلف العلوم الشرطية والأمنية نظريًا وعمليًا.

وقال العميــد محمد خلف في كلمة له " نخرّج اليوم فوج جديد من الضباط الخريجين الذين سيلتحقون بأجهزتهم بعد أن نهلوا من العلوم النظرية، والعملية، ليكونوا سندًا، ودعائم لإرساء الحق والأمن في هذا الوطن.

وأضاف: "أثبتت مديرية التدريب التي تُعد مخرجة الأجيال، والأبطال الذين يحملون لواء الوطن ويحمون حدوده، أنها على قدر عالٍ من المسؤولية في تأهيل الضباط من عناصر وزارة الداخلية".

وتابع العميد خلف قائًلا "رغم كل المعوقات والتحديات التي تحيط بواقع التدريب في قطاع غزة، إلا أن عزائم رجال التدريب كانت أسبق الى تأدية عملها بالشكل الذي تطمح له وزارة الداخليـة".

وتقدم العميـد محمد خلف بالتهنئــة للضباط الخريجين بعد أن أوصـاهم بتقديم الغالي والنفيس في سبيل زيـادة جودة العمل الأمني وخدمـة المواطن بما يحفظ كرامته وأمنه وأمن الوطن ومقدراته.

يُذكر أن المديرية العامة للتدريب تعمل على تأهيل ضباط وزارة الداخليــة حيث تشترط اجتياز المواد (العلميـة) القانونية والإدارية والشرطية بالإضافة للمواد (العمليــة) تدريبات المشاة العسكرية والسلاح واللياقة البدنية.

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