في غزة ... متى يتم اجراء تحليل الخلو من مرض كورونا ؟

غزة- الرأي

لا يعني مطلقاً شعورك بأعراض الانفلونزا الموسمية أن هنالك خطر يتهدد صحتك بالإصابة بفيروس كوفيد 19 "كورونا، فقطاع غزة وبالتحاليل الطبية المخبرية والتي تجريها الطواقم الصحية على مدار الساعة لا يزال خالٍ تماماً من الفيروس المعدي.

ووفقا لمدير دائرة مكافحة العدوى في الادارة العامة للمستشفيات بغزة د. رامي العبادلة خلال حديث معه امس الاثنين، فإنه يتوجب الابلاغ بخصوص الاشتباه بمرض الكورونا في حالة العودة من خارج قطاع غزة أو مخالطة القادمين من الخارج لفترات طويلة وتبع ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة، إلى جانب الإصابة بالسعال الجاف، والشعور بالتعب والإرهاق وأعراض أخرى تتمثل في الصداع وآلام العضلات.

حينها يتوجب التواصل على الرقم الصحي المخصص من قبل الوزارة "103"، حيث سيتم توجيه الإرشادات بخصوص التوجه للمركز الصحي المناسب، وإجراء التحاليل الخاصة والمتوافرة في قطاع غزة لإثبات أو نفي اشتباه بالإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة اتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، حيث عمدت الوزارة على تجهيز المرافق الصحية بغرف العزل الخاصة في حال حدوث اصابات إلى جانب اصدار دليل للإجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها حال وصولها