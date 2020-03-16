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ضمن سياسة ترتيب وتنظيم أسواق المدينة

بلدية غزة : استمرار حملةً تصويب أوضاع سوق بسطات الشجاعية

16 آذار / مارس 2020 09:52

بلدية غزة : استمرار حملةً تصويب أوضاع سوق بسطات الشجاعية
بلدية غزة : استمرار حملةً تصويب أوضاع سوق بسطات الشجاعية

غزة- الرأي

 أكدت طواقم بلدية غزة على مواصلتها، حملة تفتيش ومتابعة على محلات وبسطات سوق الكرامة في حي الشجاعية المعروف بسوق "بسطات الشجاعية"، للتأكد من التزامها بإجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة السوق والموجودين بداخله.
وقالت طواقم البلدية أن  هذه الحملة التي تنفذ بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة وجهاز الدفاع المدني، تأتي ضمن سياسة المجلس البلدي لتنظيم وترتيب أسواق المدينة، ومتابعة أوضاعها والحفاظ على سلامتها وسلامة المواطنين بداخلها.
ووزعت البلدية منشورات على أصحاب البسطات داخل السوق تطالبهم بالالتزام بمتطلبات واجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومنع التعدي على الشبكة، وحظر تخزين المحروقات أو الغاز داخل السوق وتوفير كميات بسيطة للاستخدام اليومي وفق النظام والقانون، ومنع التعدي على الطرقات الداخلية في السوق. 
واوضحت ان البلدية ألزمت  أصحاب المولدات الكهربائية التجارية بتصويب أوضاع شبكاتها داخل السوق، وأمهلتهم 7 أيام لتنفيذ الإجراءات المطلوبة والالتزام بالمعايير والضوابط الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والسوق. 
وطالبت بلدية غزة جميع الجهات ذات العلاقة إلى الوقوف عند مسؤولياتها بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل الأسواق والتعاون معها حفاظًا على المصلحة العامة.
وكانت البلدية قد اتخذت قرارًا يوم الخميس الماضي، بفصل خطوط الكهرباء المغذية للسوق من المولدات التجارية بشكل مؤقت، بسبب عشوائية الشبكة، وخشية حدوث أي مكروه أو تماس كهربائي قد يؤدي إلى اندلاع حريق في المكان، كما أن شركة الكهرباء ستجري أعمال صيانة للشبكة العامة خلال الأسبوع الجاري.
يذكر أن بلدية غزة شرعت منذ شهر أغسطس/ أب عام 2019، بتنظيم وترتيب أسواق وشوارع المدينة الرئيسية، ضمن سياسات المجلس البلدي الجديد برئاسة الدكتور يحيى السراج.
 

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