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"العبادلة" يشدد على أمن و سلامة المريض و الطبيب معاً داخل المستشفيات

16 آذار / مارس 2020 10:01

صورة توضيحية
صورة توضيحية

غزة-الرأي

أكد د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن أمن و سلامة المريض و الطبيب داخل المستشفيات من أهم أولويات وزارته من خلال تطبيق العديد من الاجراءات الوقائية لحمايتهم في مواجهة انتشار وباء كورونا.

وأوضح د. العبادلة أنه تم توفير ستائر فاصلة بين كل سرير وسرير غرف المرضى، ومنع الزيارة أو الحد منها بشكل كبير ،والحفاظ على أبواب غرف المرضى مغلقة، والحد من انتقال المرضى من قسم الى قسم.

و أضاف:"عند احتياج المريض لاجراءات اضافية مثل( الاشعة المقطعية) يجب أن يتم التنسيق مع القسم قبل نصف ساعة من تنزيل المريض لاتخاذه الاجراءات اللازمة من الوقاية بحيث يرتدي المريض كمامة طبية جراحية أثناء نقله الى قسم الاشعة ،ونقل المرضى لاقسام التصوير المقطعي في نهاية ساعات الدوام، ويمنع نقلهم في ساعات الذروة.

و نوه الى أن المرضى الذين يحتاجون الى اجراء منظار للقصبة الهوائية يتم التعامل معه بنفس الأليات السابقة باستثناء، أو يلتزم الطبيب والمساعد الذين سيقومون باجراء المنظار بارتداء الواقيات الشخصية التالية ( كمامات عالية الكفاءة N95، مريول طبي ، كفات طبية نظيفة ، واقي للعينين والوجه)

وقال:"يرتدي الطاقم الطبي المرافق للمريض أو الطاقم الطبي الذي سوف يتعامل معه الواقيات الشخصية مثل الكمامة الطبية الجراحية والكفات نظيفة،و لا داعي لارتداء الطواقم الطبية الكمامات أثناء تواجدهم في الممرات أو مكاتبهم او أماكن المتابعة، داعيا الى الالتزام من كافة الطواقم العاملة في المستشفيات بغسل وتطهير الايدي ،ـالى جانب تخصيص سماعة طبية لكل مريض ان امكن ذلك.

و شدد على اعادة تطهير كافة الادوات المستخدمة مع المرضى قبل الاستخدام مع مريض آخر مثل سماعة الطبيب ، جهاز الضغط، المونيتور، أو اي اداوات أو اجهزة اخرى، وأيضا الأدوات الجراحية وأدوات التخدير تنظف وتطهر وفق المعمول به بوزارة الصحة.

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