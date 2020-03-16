التوجيه السياسي يُنفذ لقاءات وجولات للأجهزة الأمنية بمحافظة غزة

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة، دورة "مهارات الاتصال والتواصل" ل 20 ضابط من منتسبي مكتب قوى الأمن بغزة.

وشملت الدورة على عدة مواضيع أبرزها "مهارات الاتصال والتواصل-فنون الإنصات والاستماع-فن الكلام والحوار-نماذج الناجحين".

وقد ألقت أيضاً محافظة غزة كلمة تعبوية عن "عن عوامل الثبات والتمكين" خلال طابور صباحي لضباط وجنود مركز شرطة الزيتون وإلقاء سلسلة دروس توعوية على مصليات الأجهزة الأمنية شملت العمليات المركزية- الشرطة البحرية- الجوازات- المالية العسكرية- مكتب وزير الداخلية والأمن الوطني-الأمن الوطني مصلى السرايا-الورشة"و نفذت أيضاً هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة جولة ميدانية لموقع الشرطة العسكرية بأنصار ونقاط أمن مركز التأهيل والإصلاح المركزي بغزة.

وفى سياق أخر، شاركت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى بتكريم العاملين بمركز شهداء دير البلح الصحي بحضور المقدم محمد جبر مدير مكتب التوجيه السياسي بالوسطى والدكتور خليل أبو قاسميه مدير المركز الصحي.