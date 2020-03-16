"المواصلات": دائرة الخدمات الإدارية تشرع بتعقيم مقر الوزارة

غزة- الرأي

شرعت دائرة الخدمات الإدارية بوزارة النقل والمواصلات، بتعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص التابعة لها عبر محافظات قطاع غزة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد معين قويدر رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية أنه ومنذ اللحظة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم باشرت الوزارة بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة بما يخص الموظفين والمواطنين.

وأضاف قويدر أن هذا التعقيم يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة واهتمامها الشديدين بصحة وسلامة المواطنين والموظفين حيث تأتي هذه الجهود في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وقال إنه تم تعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص من خلال شركة متخصصة وضمن معايير الصحة العالمية.

يذكر أن إجراءات السلامة والوقاية جاءت بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ للمحافظة على المواطنين والموظفين.