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"الأوقاف" تدعو أئمة المساجد للتضرع إلى الله والقنوت في الصلوات

16 آذار / مارس 2020 10:25

غزة- الرأي

دعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة الأئمة في المساجد كافة، إلى التضرع إلى الله تعالى والقنوت في الصلوات بأن يقي شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من الأوبئة والأمراض، وأن يرفع البلاء ويحفظ العباد من وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة عدم الإطالة في الدعاء، والدعاء بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها في مثل هذه النوازل والملمات.

وطالبت الأوقاف جميع الوعاظ والخطباء وكذلك الأئمة بضرورة العمل على تثبيت الناس وربطهم بالله تعالى عبر المواعظ القصيرة والمختصرة.

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