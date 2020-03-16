" العبادلة": الرقم المجاني 103 يتابع استفسارات الجمهور يومياً

غزة- الرأي

أكد د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة لانتشار وباء كورونا “كوفيد 19” حال انتقال المرض وفقاً لمحددات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات وقائية في جميع المستشفيات، مشيرا انه في حال استقبال أقسام الطوارئ حالات من الوافدين من الخارج تم حجرها منزليا لمدة 14 يوم ويظهر عليها اعراض تنفسية مشابهة لأعراض وباء كورونا يتم التعامل معها حسب الإجراءات الوقائية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل أطباء الطب الوقائي.

ولفت د. العبادلة الى استقبال اتصالات الجمهور حول استفسارات للمواطنين عبر الرقم المجاني لوزارة الصحة 103 من خلال طاقم التثقيف الصحي الذي يعمل على الرد على استفسارات المواطنين واستشاراتهم الصحية والابلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة في مقر اقامتهم وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع.

وأشاد د. العبادلة بالجهوزية العالية لدى الفرق الصحية للتعامل مع الفيروس الذي أضحى وباء عالمياً، منوها أن قطاع غزة من المناطق التي لم تسجل أي حالة اصابة بالمرض وفقا للفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة لعدد من العائدين.