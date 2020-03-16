وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان

نظمت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلةً بمديرها نبيل المبحوح وموظفيها، زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان في منطقة تل الهوا .
وذلك بهدف حصر أعضاء البرجين التابعين للجمعية وتصويب عضوياتهم تمهيداً لإجراء انتخابات وترتيب أوضاع الجمعية الادارية .
وجاءت الزيارة تنفيذاً لخطة هيئة العمل التعاوني السنوية في تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية الإسكانية .
وفي نهاية اللقاء تم الاجتماع مع رئيس لجنة البرج والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
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