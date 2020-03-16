وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 400 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية مكتبة بلدية خان يونس تستقبل كتباً من متبرع كريم وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. رحلات جوية إلى "إسرائيل" فوق أراضي السودان وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة العدوى": نظافة البيئة من المقومات الرئيسية للحد من انتشار الوباء وكالة الرأي الفلسطينية تدمير وإبادة محاصيل زراعية في وادي النعم بالنقب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 3 منازل قيد الإنشاء في "كفر قاسم" وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالوسطى يُصادر إسطوانات غاز "تالفة" وكالة الرأي الفلسطينية " العبادلة": الرقم المجاني 103 يتابع استفسارات الجمهور يومياً وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زياد سيلاوي من زبوبا غرب جنين يدخل عامه الـ 17 في الأسر
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان

16 آذار / مارس 2020 10:48

وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان
وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلةً بمديرها  نبيل المبحوح وموظفيها، زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان في منطقة تل الهوا .
وذلك بهدف حصر أعضاء البرجين التابعين للجمعية وتصويب عضوياتهم تمهيداً لإجراء انتخابات وترتيب أوضاع الجمعية الادارية .
وجاءت الزيارة تنفيذاً لخطة هيئة العمل التعاوني السنوية في تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية الإسكانية .
وفي نهاية اللقاء تم الاجتماع مع رئيس لجنة البرج والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟