وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلةً بمديرها نبيل المبحوح وموظفيها، زيارة ميدانية إلى جمعية بيسان التعاونية للإسكان في منطقة تل الهوا .

وذلك بهدف حصر أعضاء البرجين التابعين للجمعية وتصويب عضوياتهم تمهيداً لإجراء انتخابات وترتيب أوضاع الجمعية الادارية .

وجاءت الزيارة تنفيذاً لخطة هيئة العمل التعاوني السنوية في تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية الإسكانية .

وفي نهاية اللقاء تم الاجتماع مع رئيس لجنة البرج والاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

