"مكافحة العدوى": نظافة البيئة من المقومات الرئيسية للحد من انتشار الوباء

غزة- الرأي

شدد د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، على أهمية الاالتزام بنظافة البيئة و نظافة وتطهير الاجهزة الطبية الخاصة بمكان العمل و اتباع الاجراءات الوقائية الخاصة للحدمن انتشار العدوى داخل اقسام المستشفى تنتج عن طريق التلامس بين مريض و اخر أو عن طريق مقدم الخدمة الصحية أو بالتلامس مع الاجهزة و البيئة المحيطة .

و دعا الى المحافظة على نظافة الأقسام باستمرار , وذلك بوضع الية كاملة لعملية نظافة القسم و منطقة علاج المرضى ،والاحتفاظ بأدوات التنظيف و المنظفات بشكل عام في مكان خاص و بعيدا عن المطهرات .

كما وناشد عمال النظافة بارتداء الواقيات الشخصية أثناء عملية النظافة و الزامهم بغسل الأيدي قبل البدء بعملية النظافة و بعد الانتهاء من التنظيف ،بالاضافة الى غسل الارضيات في كافة الغرف والممرات كل يوم صباحا بالماء و الصابون قبل المرور، ويتبعها مسح الارضيات بكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون.

و قال:" يجب أن تتم عملية التنظيف من الاماكن الأكثر نظافة الى المناطق الاكثر اتساخا ،ومسح أرضيات القسم بالكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون كل 4 ساعات،وأن يتم تنظيف الارضيات في غرف العزل بين كل مريض و مريض .

و شدد د.العبادلة على تنظيف و تطهير أسرة المرضى بين كل مريض و مريض بدعك و فرك الاسرة جيدا بالماء والصابون، ومن ثم مسح الاسرة بكلور بتركيز 500 جزء بالمليون أو بمادة السرفانيوس (2.5 مل يضاف لكل لتر ماء) ،بالاضافة الى تطهير كافة الاسطح المحيطة بالسرير وتشمل (الكوميدينات، الجدران) بين كل مريض و مريض .

و نوه الى استخدام فوطة لكل سرير و عدم استخدام فوطة واحدة لكل الاسرة عند تنظيفها ،و تنظيف دورات المياه كل يوم 3 مرات في حال وجود الدورة داخل غرفة المرضى وعند ظهور اتساخ ، أما الدورات الجماعية داخل الاقسام فيتم تنظيفها بعد كل استخدام من قبل المرضى. (يستخدم الكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون بعد التنظيف بالماء والصابون)

و أشار الى تنظيف الجدران بالممرات مرة واحدة على الأقل يومياو يتم التنظيف من الاعلى الى الاسفل ،الى جانب تنظيف مقابض الابواب كل ساعة باستخدام الكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون،والتعامل مع انسكابات الدم و السوائل الاخرى فور حدوثها .

و تابع:" في حالات التلوث الظاهر بالدم و الانسكابات الكبيرة يتم أولا إزالة الدم بقطعة شاش او قماش ذات الاستخدام الواحد و يتم التخلص منها في حاوية النفايات الخطرة و ثم استعمال كلور في مكان الانسكاب بتركيز 5000 جزء بالمليون و يترك لمدة 15 دقيقة و من ثم ينظف المكان بالماء و الصابون و يتم تطهير المكان بكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون ،كذلك يتم إزالة الانسكابات الدموية الصغيرة مباشرة و يمسح الانسكاب بقطعة شاش أو قماش ذات الاستخدام الواحد مبللة بكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون .