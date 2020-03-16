لأول مرة.. رحلات جوية إلى "إسرائيل" فوق أراضي السودان

سمحت السلطات السودانية لخطوط "لاتام" الجوية (تشيلي) التي تدير رحلات مباشرة بين أمريكا اللاتينية و"إسرائيل"، التحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها المتوجهة إلى "إسرائيل".

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي الذي أورد الخبر، أن الرحلة الجوية الأولى التي ستحلق فوق الأراضي السودانية ستكون الثلاثاء القادم.

وأضاف الموقع، أن المسار الجديد الذي ستتخذه طائرات "البوينغ الدريملايدر 787-8" للشركة اللاتينية سيخفض ساعتين من الفترة التي تستغرقها الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى "إسرائيل" اليوم، والتي تستغرق 13 ساعة، وبموجب المسار الجديد، فإن طائرات الشركة ستحلق في طريقها لـ"إسرائيل" فوق الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، ومصر.

وبحسب الموقع، فإن مسار الرحلة بين "إسرائيل" إلى أمريكا اللاتينية من المتوقع أن ينخفض ساعتين ويصبح 12 ساعة بدل 14.

وتشغل الشركة اللاتينية ثلاث رحلات أسبوعية إلى "إسرائيل" من عاصمة تشيلي سانت دييغو. وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو بالولو بالبرازيل ومن هناك تنطلق مباشرة إلى إسرائيل.

وكشف موقع "واينت" الإسرائيلي، الشهر الماضي أن طائرة تنفيذية إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "إسرائيل" أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية.

وأتيح هذا الأمر بعد اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أوغندا مع رئيس المجلس الانتقالي للسودان عبد الفتاح برهان قبل نحو شهر، حيث أعلن الأخير أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى "إسرائيل" والتي تأتي منها التحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة "إلعال" الاسرائيلية؛ ولاحقًا أكد نتنياهو بعد هذا الاجتماع "تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية".