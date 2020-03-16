مكتبة بلدية خان يونس تستقبل كتباً من متبرع كريم

غزة- الرأي

استقبلت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مجموعة من الكتب القيمة والمتنوعة، وذلك بتبرع كريم من بعض المواطنين من أبناء المدينة والذين يساندون عمل المكتبة من أجل أن تبقى منارة للعلم والثقافة وقبلة لكل المهتمين والمثقفين.

وذكرت مسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب، أهمية التبرعات والتي تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل إدارة المكتبة للتشبيك مع المجتمع المحلي ضمن بعض المبادرات التي تم اطلاقها مؤخراً لتعزيز دور المكتبة العامة لتكون منارة للثقافة والعلم، مشيرة إلى أن المكتبة بحاجة إلى المزيد من الكتب والمراجع لمواكبة التطور المتلاحق في المجال التكنولوجي وتوفير مضامين جديدة للبحث لخدمة أبناء المحافظة من طلبة ودارسين وباحثين ومثقفين وكتاب.

وشكرت أ. زعرب أن المواطنين الذين تبرعوا بالكتب ومنهم الشيخ الداعية د. جميل مطاوع، والموظف أ. باسل أبو شمالة، والسيدة "أم خلدون"، لافتةً إلى أن المكتبة على أتم الإستعداد لتبنى كل المبادرات التي تعزز المشهد الثقافي بخان يونس، وتساهم في تعزيز القراءة ورفع الوعي المجتمعي والثقافي وزيادة البحث عن سبل المعرفة، وقد تضمنت عناوين الكتب التي تم التبرع بها حول التنمية البشرية والروايات التاريخ والكتب الاسلامية وغيرها.

