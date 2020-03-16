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تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 400 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

16 آذار / مارس 2020 11:59

تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 400 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة
تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 400 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

غزة- الرأي

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج بوزارة الأوقاف، 400 وجبة طعام مكونة من "الأرز والدجاج المشوي" على عدد (250) أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك ضمن إطار عملها الخيري في مساعدة المحتاجين.
وأكد المدير التنفيذي للجنة رامي العشي: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".
وأوضح، أن الأسر المستهدفة تحصل على عدد وجبات يكفي لإشباع أفرادها، منوهًا الى انه يتم العمل على إعداد الطعام داخل التكية بشكل يومي، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين.
بدورها ثمنت اللجنة الجهات المانحة ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر .

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