"التعليم "تستعد لإطلاق مسابقة إلكترونية لطلبة الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر

غزة- الرأي

تستعد وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، لإطلاق مسابقة الكترونية لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر ضمن المنهاج الدراسي الذي يتم شرحه وبثه لهم عبر إذاعة صوت التربية والتعليم وصفحة الإذاعة عبر فيس بوك وموقع روافد.



وضمن المسابقة سيكون بإمكان الطلبة بعد مشاهدة الدروس عبر صفحة الإذاعة أو موقع روافد حل الأسئلة الختامية لكل درس وإرسال الإجابة ثم الدخول على السحب للحصول على العديد من الجوائز التشجيعية.



وفي نفس السياق ستقوم الوزارة بإدراج دروس الخامس وحتى الحادي عشر التي تُبث عبر إذاعة التعليم على موقع روافد لكي يتسنى للطلبة متابعتها ويمكن لأي طالب لم يتمكن من متابعة البث المباشر في حينه العودة لمتابعة الدرس في أي وقت.



وعقدت الوزارة اجتماعاً لمتابعة سير عمليات التعليم الالكتروني المنفذة وبث الدروس عبر إذاعة التعليم.



وترأس الاجتماع ووكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة التعليم الالكتروني التي تضم عدداً من المديرين العامين ومديري الدوائر المختصين.

وأشاد ثابت بالجهود المبذولة والإنجازات التي تتحقق لافتاً إلى أن الوزارة اتجهت للتعليم الالكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية خاصة في ظل تعطيل الدراسة بسبب أزمة فايروس كورونا.



وأوضح أن توجه وزارة التعليم بغزة للتعليم الالكتروني جاء في إطار التقدم الذي تشهده الوزارة في مجال الحوسبة، فلدينا بالوزارة نجاحات قوية على صعيد التعليم الرقمي.

فموقع روافد التعليمي يصنف ضمن أفضل 15 موقعاً الكترونياً عالمياً، وإذاعة صوت التربية والتعليم فازت بالمرتبة الأولى عبر الإذاعات العربية فئة البرامج الحوارية.



يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تبث دروس تعليمية مصورة بالصوت والصورة للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر في جميع المواد، كما تبث دروس مراجعة مصورة بالصوت والصورة أيضاً لطلبة الثانوية العامة من خلال نخبة من أكفأ المعلمين وذلك بمتابعة من مئات الآلاف من الطلبة على مستوى الضفة والقطاع.