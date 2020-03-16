"الأغا " يعقد اجتماعًا طارئًا في وزارته لبحث سبل مواجهة وباء كورونا

غزة- الرأي

عقد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، اجتماعًا طارئًا ضم كافة المديرين العامين بالوزارة ومدراء المديريات والدوائر، وذلك بهدف بحث سبل مواجهة وباء كورونا والوقاية منه، في إطار العمل التكاملي مع المؤسسات والجهات المختصة في القطاع.

وأكد الأغا خلال اللقاء أن وباء كورونا تطور بشكل ملحوظ، مما يستدعي قيام كل الجهات بدورها للحد والوقاية منه كل حسب اختصاصه، مشددًا على دور وزارة الأوقاف المهم في هذا الإطار من خلال المنابر والوعاظ والخطباء وكافة الوسائل التي تمتلكها.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة تجنيد جميع العاملين لمتابعة التعليمات الصادرة عن الوزارة بخصوص المساجد وتعقيمها بالتعاون مع روابط المساجد في المناطق، والاتصال المباشر بالأذنة بهذا الخصوص.

وأضاف: "مطلوب من جميع الوعاظ والخطباء وأئمة المساجد العمل على تثبيت الناس وربطهم بالله تعالى، بالتضرع لله والقنوت بالصلوات"

وتابع: "من الضروري إصدار موقف شرعي بشكل مستمر، وفق ما تقتضيه الضرورة والحاجة".

وخلال الاجتماع قررت الوزارة تفعيل لجنة الطوارئ العليا، ولجان الطوارئ في المديريات بحيث تكون في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوباء ومتابعة التطورات لحظة بلحظة.