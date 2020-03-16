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إصابة جديدة بـ"كورونا" في طولكرم ترفع العدد لـ39

16 آذار / مارس 2020 12:31

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تعقيم المساجد

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن اكتشاف إصابة جديدة بفايروس "كوفيد 19- الكورونا" المستجد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت الحكومة في رام الله أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طولكرم، لمواطن قادم من بولندا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 39.

فيما أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض عددها 39 حالة في فلسطين، (37 حالة في بيت لحم وحالتان في طولكرم).

وذكرت أنه تم إجراء 2519 فحصاً لعينات مشتبه باصابتها بالمرض من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبرات وزارة الصحة.

وقالت إن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بلغ 4 حالات إضافة إلى 12 حالة في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وبينت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر المنزلي بلغ 3570 على النحو التالي:ء 100 نابلس، 600 الخليل، 23 سلفيت، 11 قلقيلية، واحدة طوباس، 47 القدس، 112 طولكرم، 2676 قطاع غزة.

 

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