وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جديدة بـ"كورونا" في طولكرم ترفع العدد لـ39 وكالة الرأي الفلسطينية "الأغا " يعقد اجتماعًا طارئًا في وزارته لبحث سبل مواجهة وباء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تستعد لإطلاق مسابقة إلكترونية لطلبة الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: 51 مسافراً وصلوا غزة وتم وضعهم بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنظم محاضرات توعوية لحفظ الخضار واللحوم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" و"الأوقاف" يبحثان إنشاء مجمع صحي بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 400 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية مكتبة بلدية خان يونس تستقبل كتباً من متبرع كريم وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. رحلات جوية إلى "إسرائيل" فوق أراضي السودان
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تحيل صاحب شركة للنيابة العامة لتعبئته كحول جل مخالف للمواصفات

16 آذار / مارس 2020 01:11

غزة – الرأي:

أحالت وزارة الصحة للنيابة العامة بغزة، صاحب شركة لقيامه بتصنيع وتعبئة كحول جل، مخالف للمواصفات، لصالح عدة تجار.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، إنه تبين لها من فحص عدة عينات في مختبر الصحة العامة التابع للوزارة أن كحول الجل، مخالف للمواصفات الطبية ولا توجد به نسبة كحول وتوزع على أنها تستخدم لأغراض التعقيم.

وذكرت أن عدة فرق تفتيش مكونة من فريق مشترك من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة الطبية، قامت بمصادرة أكثر من عينة لغرض الفحص.

وأكد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة سعيد البطة، أنه تم إحالة الموضوع بشكل عاجل للنائب العام لاتخاذ المتقضي القانوني على ضوء ذلك.

وأكد البطة خطورة هذه الجريمة وأن المشرع تشدد في عقوبات هذه الجرائم وأكد أن وزارة الصحة بالاشتراك مع جهات الاختصاص لن تتهاون اطلاقاً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والرادعة ضد المخالفين حفاظاً على صحة شعبنا الفلسطيني لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟