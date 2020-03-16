الشباب والرياضة تدعم 60 مبادرة شبابية في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن، عن تخصيص مبلغ 20 ألف دولار لدعم المبادرات الشبابية في محافظات قطاع غزة.

وأوضح محيسن خلال مؤتمر صحفي عُقد مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، اليوم الاثنين، أن المبادرات الشبابية تشمل كافة محافظات القطاع بواقع 60 مبادرة.

وذكر أن المبادرات ستنفذ بإشراف الوزارة عبر المراكز الشبابية والمجموعات الكشفية والجامعات والكليات والمعاهد، لافتا أنها ستشمل إشراك كلا الجنسين بعد فرز وتقييم ما يزيد عن 144 من طلبات المبادرات التي قُدمت للوزارة.

وأضاف أن هذه المبادرات ستنفذ في مجالات التثقيف الصحي والبيئي، والعمل التطوعي، والعمل عن بعد "العمل الحر" ، وكذلك في العمل الكشفي، وتناول القضايا الوطنية، وقضايا ذوي الإعاقة.

وأكد محيسن أن هذه المبادرات سيتم تنفيذها على مدار شهرين اعتبارا من اليوم، مشيرا أن هذه الأيام سيتم تعجيل البدء في العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات للمساهمة في الجهود الرامية لحماية مجتمعنا من مخاطر فيروس كورونا.

ونوه أن الوزارة تشرف على الحملة التطوعية التي ينفذها مركز شباب الأمة لتوعية المواطنين حول طرق الوقاية من فيروس "كورونا" عبر منشورات ومواد مصورة وزيارات تثقيفية في كافة محافظات غزة .

وأضاف محيسن أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ المبادرات لتعزيز الأنشطة والبرامج الشبابية، والعمل على توفير حاضنة لكافة الجهود الشبابية التي تهدف لخدمة المجتمع وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الإنساني.

كما وأعلن عن البدء بتشكيل فرق تطوعية من الشباب في كافة محافظات غزة، للمساهمة في حملات التوعية بمخاطر الأمراض الوبائية، والتدخل العاجل في حالات الطوارئ والكوارث للوصول إلى منظومة متكاملة تتوفر لديها الجاهزية والأدوات المناسبة للتعامل خلال حالات الطوارئ لمساندة جهود الأجهزة الرسمية لأي طارئ.

ووجه محيسن شكره لكافة المراكز والفرق والمجموعات الشبابية التي عملت في الميدان خلال الفاجعة التي تعرض لها مخيم النصيرات، والمسئولية العالية التي قدمها الشباب في مساندة فرق الإطفاء وإنقاذ المصابين وإزالة آثار الحريق.

وأعلن أن الوزارة تعمل على اطلاق منصة إلكترونية للعمل التطوعي لتوحيد الجهود، وتسهيل التواصل بين المجموعات الشبابية، وتلبية الاحتياجات في الوقت المناسب، مؤكدا العمل على إعداد لائحة ناظمة للعمل التطوعي على المستوى الحكومي والأهلي.