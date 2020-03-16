الاقتصاد تحذر التجار من استغلال المواطنين وخصومات للشركات

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبوموسى، إن الوزارة تتابع عبر طواقمها، أسعار البضائع والمنتجات في قطاع غزة، خاصة خلال الأزمات.

وأشار أبو موسى لـ"الرأي" اليوم، أن المواد الغذائية متوفرة في القطاع وتكفي حاجته رغم الإعلان عن إغلاق المعابر بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وحذر أبوموسى كل من يستغل الأزمة من التجار بأخذ المقتضى القانوني بحقه.

وفي سياق آخر أعلن أبوموسى موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، التي تقضي بتخفيض نسبة 50% من قيمة رسوم زيادة رأس مال الشركات.

ويأتي هذا القرار دعماً لأصحاب الشركات وتخفيفاً عنهم في ظل الظروف الراهنة وتشجيعاً لهم لزيادة رأس مال شركاتهم حسب أبوموسى.