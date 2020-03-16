الاحتلال يُكلف "غانتس" رسميًا بتشكيل حكومة جديدة

فلسطين المحتلة - الرأي

كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريلفين ظهر الإثنين، زعيم تحالف أبيض–أزرق بيني غانتس رسميًا بمهمة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد حصوله على توصية 61 عضو كنيست.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن مراسم التكليف تمت في مكتب رئيس الكيان، والذي دعا غانتس إلى القيام بكل ما بوسعه لتشكيل حكومة قابلة للحياة.

وقال له في كتاب التكليف: "انتخابات رابعة تبدو مستحيلة ومفاتيح تشكيل الحكومة بيدك سيدي، القانون يمنحك 28 يومًا ابتداءً من الغد، وهذا وقت قصير، ولكن في الظروف الحالية الطارئة محليًا ودولياً فهذه فترة طويلة".

واختتم ريفلين قائلاً "عظم التحديات التي نواجهها توجب إقامة حكومة في إسرائيل".

بدوره، قال غانتس لدى تسلمه كتاب التكليف إنه سيبذل قصارى جهده سعيًا لتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى نيته تشكيل حكومة موسعة قدر الإمكان.

وقال: "في هذه الأيام من المطلوب وجود قيادة تضع مصالحها الشخصية جانبًا، أعطيكم وعدًا بأن أفعل كل ما بوسعي لأن أُشكّل خلال أيام معدودة حكومة وطنية، مخلصة وموسعة قدر الإمكان".

وكانت القائمة العربية المشتركة وأحزاب اليسار والوسط وحزب ليبرمان أوصوا رئيس الكيان بتكليف غانتس بتشكل الحكومة، فيما أوصى 58 نائبًا من اليمين الإسرائيلي بتكليف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، رئيس الحكومة الحالي.