التشريعي يستقبل وفدًا من هيئة مسيرات العودة

غزة- الرأي:

استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الاثنين 16مارس 2020، وفدا من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، لمناقشة الاستعداد الوطنية لفعاليات ذكرى يوم الأرض في الـ30 من الشهر الجاري.

وضم الوفد كلا من القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، وأحمد المدلّل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وممثلين عن الفصائل الوطنية، وكان في استقبالهم النائب محمود الزهار رئيس كتلة التغير والإصلاح، بحضور النائب أحمد أبو حلبية، والنائب إسماعيل الأشقر، والنائب مشير المصري.

وناقش الحضور الاستعدادات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأرض دون اغفال إمكانية استبدال الفعالية المليونية لمسيرات العودة بأنشطة وفعاليات أخرى، خاصة في ظل انتشار فيروس كرونا العالمي، بفعاليات رمزية الكترونية وإعلامية تؤكد على التماسك بالثوابت الوطنية ورفض صفقة ترامب.

وشدد النائب الزهار، على أهمية تنفيذ فعاليات الهيئة الوطنية في ظروف صحية وأجواء مناسبة بعيدا عن الازدحام حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد الزهار على خلو القطاع من الفيروس، مستعرضا دور المجلس التشريعي في الرقابة ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية ذات الصلة وإجراءات الوقاية المتخذة والحجر الصحي، لحماية المجتمع المحلي في قطاع غزة من فيروس كورونا، مشيد بالإجراءات المتخذة والاستجابة السريعة من المواطنين.