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"الزراعة" : تشرح لمربي الدواجن اجراءات الوزارة لضبط مستلزمات الإنتاج

16 آذار / مارس 2020 04:59

"الزراعة" : تشرح لمربي الدواجن اجراءات الوزارة لضبط مستلزمات الإنتاج

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة ، عدداً من مربي الدواجن، وأصحاب الفقاسات في مقر الوزارة.

جاء ذلك بحضور م. عبد الفتاح موسي ممثلا عن وزارة الاقتصاد، ومدراء الخدمات البيطرية، ووقاية النبات والتسويق والمعابر، والرقابة الزراعية، و ذلك ضمن اللقاءات والاجتماعات المباشرة التي تعقدها الوزارة مع التجار وأصحاب الشركات والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة.


ورحب الوكيل القدرة بالحضور معبراً عن سعادته بلقاء المربين وأصحاب الفقاسات لتقييم الوضع الراهن، والتعرف على المشاكل التي تواجه قطاع الدواجن وتذليل العقبات أمام المربيين، من ثم تطرق لإجراءات الوزارة لضبط مستلزمات الإنتاج من بيض "الفقس والأعلاف اجبار المستوردين بالالتزام بمعايير الوزارة.


من جانبه، أعرب أ.عبد الفتاح موسى مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد،  عن سعادته بسعة صدر الجميع وعن النقاش الهادف للوصول لحل لمشاكل المربين وأصحاب الفقاسات، مبيناً أن وزارته ستتدخل لصالح الجميع وسيتم تطبيق خطة مدروسة لضبط قطاع الدواجن في القريب العاجل.


بدورهم ثمن مربو الدواجن وأصحاب الفقاسات الوزارة على عقد مثل هذه اللقاءات، مطالبين وزارتي الزراعة والاقتصاد بدعمهم والوقوف بجانبهم، من خلال عدة مطالب من أهمها اجبار الفقاسات على تعيين طبيب بيطري في كل فقاسة، ومشرف على عملية تفقيس البيض، ومراقبة سعر العلف، وتحديد سعر الصوص.

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