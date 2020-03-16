زراعة وبلدية خانيونس تنظمان ورشة عمل حول اعداد الخطة الاستراتيجية

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية زراعة خانيونس، ورشة عمل حول إعداد الخطة الاستراتيجية وذلك في مقرها بحضور القائم بأعمال المديرية م معيد الاغا و م. كمال ابو شمالة المدير السابق للمديرية وم.طاهر أبو حمد وم. أحمد النواجحة وم. هيا الاغا عن بلدية خان يونس وعدد من ممثلي الإدارات العامة للتخطيط والسياسات والثروة السمكية، وبحضور عدد من المزارعين والجمعيات الأهلية.

وذكرت زراعة خانيونس، أن هذه الورشة هي ضمن سلسلة ورشات العمل التي تنفذها مديرية زراعة خانيونس بشأن الخطة الإستراتيجية للزراعة، والنهوض بالقطاع الزراعي.

و تناول الحضور احتياجات محافظة خانيونس والمشاكل التي تواجه المزارعين وضرورة النهوض بالواقع الزراعي من خلال دعم المزارعين بالمشاريع الزراعية المختلفة، وجري في نهاية اللقاء تحديد الأولويات التى تحتاجها المحافظة.